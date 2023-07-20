Ночная атака на Николаев: из-под завалов дома достали тело женщины
В Николаеве в результате ночной атаки россиян погибли два человека. Спасатели вытащили из-под завалов жилого дома тело женщины, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, сообщает его Telegram.
"По состоянию на 16:35, к сожалению, уже двое погибших от ночной вражеской террористической атаки Николаева", - заявил он.
Шайхет добавил, что полиция на местах попаданий документирует последствия.
"Из-под завалов поврежденного дома достали тело пожилой женщины - жену погибшего мужчины, которого достали из руин ранее", - сообщил он.
Ночная атака Украины
В ночь на 20 июля, Россия совершила новые удары по югу Украины, затронув Одессу и Николаев. В результате вражеских обстрелов были повреждены жилые здания и произошли пожары.
В городе Одесса в результате атаки восемь раненых и один погибший, в то время как в Николаеве - погибли два человека и 19 получили ранения.
Оккупанты атаковали Украину 19 крылатыми ракетами и таким же количеством "Шахедов", часть из них удалось сбить.