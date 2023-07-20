Кулеба: Первые эскадрильи F-16 могут остановить российскую блокаду портов Украины

Полное прекращение блокады морских портов российскими захватчиками станет возможным, когда Украина получит первые эскадрильи истребителей F-16, сообщает Европейская правда.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в четверг, 20 июля, на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, его цитирует пресс-служба МИД.

Во время своего выступления министр призвал государства-члены ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт.

По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов.

"Это будет возможно, когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути", – заявили в Министерстве иностранных дел.

Министр выразил благодарность тем странам ЕС, которые уже делают активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

Кулеба также призвал Евросоюз и государства ЕС срочно расширить все имеющиеся пути для украинского экспорта зерновых и назвал любые ограничения транспортировки зерна неприемлемыми.

Напомним, ранее три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.