Канада ввела новые санкции против России: кто попал в список

Канада ввела новые санкции против России: кто попал в список
Фото: Рixabay

Правительство Канады ввело новые санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Так, в санкционный список попали 21 организация и 20 физических лиц. Среди прочего, под канадскими санкциями оказались:

  1. Русская Весна;
  2. АО "Тинькофф Банк";
  3. ТЕЛЕ2;
  4. МТС;
  5. Мегафон;
  6. Яндекс Pay;
  7. Карта "Мир";
  8. Билайн;
  9. М-Финанс;
  10. Московское городское казачье общество;
  11. Лахта Парк Премиум;
  12. Лахта Плаза;
  13. Лахта Парк;
  14. SMT-iLogic;
  15. Африка Политология;
  16. Хартия Зеленый свет Москва;
  17. Хартия Грин Лайт;
  18. Девайс Консалтинг;
  19. Акционерное общество "Прайм Секьюрити энд Девелопмент;
  20. ОАО "Родина";
  21. Банк "Точка".

Санкции против России

Отметим, что Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Европейский союз регулярно вводят санкции против России за ее вторжение в Украину.

Так, сегодня Британия ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнера".

Помимо этого ЕС продлил санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев

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