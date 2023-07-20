ЕС ввел новые санкции против Ирана и России: подробности

Европейский союз сегодня, 20 июля, ввел новые санкции против РФ и Ирана за его участие в войне против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница Евросовета.

Санкции против Ирана

Совет ЕС установил новую основу для ограничительных мер, учитывая военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины.

Этот новый режим запрещает экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов, используемых при строительстве и производстве беспилотных летательных аппаратов.

Он также предусматривает ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за поддержку и участие в программе иранских БПЛА.

"Сегодня Совет также принял решение включить шестерых иранцев в список двух уже имеющихся режимов санкций за военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины" , - говорится в сообщении.

Санкции против России

ЕС ввел санкции против командира 30-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России за широкомасштабные нападения на гражданское население.

Также ЕС также ввел ограничительные меры в отношении двенадцати других лиц и пяти организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в России.

"Меры направлены на тех, кто злоупотреблял технологией распознавания лиц для массовых произвольных арестов в России, а также для политически мотивированных решений в отношении оппозиционных политиков, активистов-демократов и откровенных критиков Кремля Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы" , - говорится в сообщении.

Кто именно из россиян попал под ограничение

Ограничения ввели против директора ФСИН Аркадия Гостева, заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко и ГУВД по Москве.

Также под санкции попало руководство ИК-6 во Владимирской области, где содержится Алексей Навальный, - начальник колонии Дмитрий Ножкин и трое его заместителей: Юрий Фомин, Даниил Синюхин и Анатолий Горшков.

Дело Кара-Мурзы

После начала полномасштабного вторжения российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза не уехал из России. Весной прошлого года критика Путина задержали по делу о "фейках". Позже против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в "государственной измене".

Суд в Москве 17 апреля 2023 г. вынес приговор оппозиционеру. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам за решеткой за "фейки о российской армии".