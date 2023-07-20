Генштаб: ВСУ сдерживают наступление окупантов под Марьинкой и в Запорожье

Силы обороны Украины сдерживают попытки российских войск атаковать на Марьинском направлении и вернуть утраченные позиции в Запорожской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 20 июля.

В течение суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 4 крылатых ракет Х-22, 7 крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных БпЛА типа "Shahed". По результатам боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр", 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа "Shahed".

Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, разрушений и повреждений подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Волфин Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Артиллерийские и минометные вражеские обстрелы подверглись Двуречной, Западной, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополе Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись н.п. Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Берестово, Кисловка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и совершил обстрелы н.п. Большая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также, нашими защитниками был уничтожен 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.