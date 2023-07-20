В Литве прокомментировали условия Путина для продления "зерновой сделки"

Литва выступила против смягчения санкции против России для возобновления "зернового соглашения", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, сообщает LRT.

"Шантажист силен лишь настолько, насколько мы ему это позволяем. Я не считаю, что мы должны пытаться идти на уступки, потому что, если мы дадим палец, нам, вероятно, откусят и всю руку" , - заявила она.

Политик подчеркнула, что это не первый случай шантажа.

"Это попытка использовать в качестве оружия зерно, продукты питания, продовольственную безопасность еще раз доказывает, что нет предела ни российской агрессии, ни действиям России" , - заявила Нелюпшене.

При этом она добавила, что не считает, что ослабление санкций против РФ решит проблему. Однако политик подчеркнула, что Запад должен найти способы обеспечить экспорт украинского зерна.

"Более 25 млн тонн мы могли бы экспортировать через порты Балтийских стран" , - сказала вице-министр Литвы.

Условия Путина

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва возобновит свое участие в "зерновой сделке" при условии, что Запад выполнит ряд требований. Среди прочего, они касаются отмены санкций.

Россия вышла из "зернового соглашения"

На этой неделе пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва решила не продлевать действие "зерновой сделки", поскольку ее условия якобы не выполняют.

При этом Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.