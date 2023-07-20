Экс-председатель Верховного Суда Князев пока будет оставаться за решеткой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении жалобы адвокатов бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева на продолжение действия меры пресечения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Апелляционная палата ВАКС согласилась с доводами прокурора и отказала в удовлетворении жалобы на решение ВАКС о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

Решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напомним, срок действия меры пресечения – до 08.09.2023. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Как сообщала "ДС", 15 мая стало известно, что украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного Суда Украины. Речь идет о взятке в размере $2,7 млн председателю ВС Всеволоду Князеву. Князеву и его сообщнику сообщено о подозрении в подкупе.

16 мая на внеочередном заседании пленума Верховного Суда судьи выразили недоверие председателю ВС Всеволоду Князеву. Также было поддержано досрочное прекращение полномочий главы суда Князева.

18 мая ВАКС арестовал сообщника Князева до 13 июля, включая возможность выхода под залог 80 млн грн.

В этот же день суд арестовал на два месяца (до 14 июля) Князева с залогом в размере 107 млн 360 грн. Позже Апелляционная палата ВАКС снизила сумму залога Князеву до 75 млн грн.

10 июля ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 8 сентября.