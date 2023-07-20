Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли: о чем говорили

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Среди прочего, они обсудили контрнаступление Вооруженных сил Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Залужного в Telegram.

Залужный подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"Вооруженные силы Украины, несмотря на сложнейшие минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины - Герои" , - заявил главнокомандующий.

При этом Залужный и Милли отдельно обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.

"Благодарен генералу Милли и всему народу США за крепкую поддержку и диалог, который будем продолжать и в дальнейшем" , - добавил Залужный.

Наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 квадратных километров на востоке и 28,4 кв. км на юге.

При этом в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.