РосСМИ: Аэродром в Рязанской области вновь был атакован беспилотником

Российское СМИ сообщило, что в ночь на 20 июля аэродром в Рязанской области РФ был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата, – вероятно, речь идет об аэродроме "Дягилево", который уже был атакован в декабре 2022 года, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

По информации источников "Базы", аэродром в Рязанской области был атакован в районе 3 ночи 20 июля – в это время был слышен взрыв.

Позже в районе стоянки самолётов в Московском районе области обнаружили воронку диаметром 10 см и глубиной 1,5 см, что может быть последствием взрыва.

"По предварительным данным, взрыв мог быть совершен с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом" , – пишет Baza.

По ее данным, повреждений и пострадавших нет.

Другие источники об этом инциденте не сообщают.

Как известно, в Рязанской области РФ находится военный аэродром "Дягилево", где дислоцируется 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава.

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