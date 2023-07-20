Посол США: Мы продолжаем искать, как доставить украинское зерно в мир

Пока Россия угрожает поставкам продовольствия в мире, США продолжают искать способы поставки украинского зерна, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Бринк отметила, что новые возмутительные нападения на Николаев и, уже третью ночь подряд, на Одессу, ее порт и зерновую инфраструктуру продолжают жестокость России в отношении украинцев и полное пренебрежение к людям во всем мире, которые зависят от продовольствия, поставляемого через Одессу.

"Соединенные Штаты только что объявили о предоставлении большей поддержки украинской противовоздушной обороне, чтобы помочь Украине защитить себя, и пока Россия угрожает глобальным поставкам продовольствия, мы будем продолжать искать решение, как доставить украинское зерно в мир", – заверила Бринк в своем Twitter.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полное прекращение российской морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.

Ранее три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.