Глава МВД назвал количество погибших от разрушения Каховской ГЭС
В результате разрушения Каховской ГЭС на контролируемой правительством территории погиб 31 человек, сообщает Радио Свобода.
Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.
"Что касается погибших: у нас на сегодня погибших 31 человек. 29 - это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области".
Что касается материальных потерь, то, по словам министра, окончательный подсчет еще не завершен.
"Очень трудно за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема.
Вода отошла на несколько километров от берега Херсонского водохранилища. И на сегодня я вижу основной проблемой - это доступ к воде в дальнейшем для наших граждан".