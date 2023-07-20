МИД Китая об ударе по Одессе: в генконсульстве выбило часть стены и окна

В Министерстве иностранных дел Китая подтвердили, что от удара по Одессе 20 июля пострадало и генеральное консульство Китая, расположенное в центре города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил представитель МИД КНР.

На вопрос, действительно ли в результате удара россиян по Одессе ракетами и дронами 20 июля пострадало генеральное консульство Китая в Одессе, представитель МИД ответил утвердительно.

"Возле Генерального консульства Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть поверхности стены и оконные стекла.

Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, никто не пострадал".

Представитель МИД добавил, что Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами.

"Мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине" , – заверил он.

Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по центру Одессы, в результате чего произошли разрушения, возник пожар, один человек погиб и по меньшей мере два человека пострадали.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Одессу ночью было повреждено здание генерального консульства Китая в центре города.