Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть замену Ткаченко

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в своем обращении.

Как рассказал президент, со Шмигалем был обсужден вопрос справедливости выделения бюджетных средств.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины" , - сказал Зеленский.

Скандал с фильмами во время войны

Накануне в СМИ разгорелся скандал по поводу того, что Минкульт выделяет на создание русскоязычного продукта от компаний, работавших на российский рынок, миллионы гривен.

В частности, 7 июня Госпредприятием Иновещания был проведен "художественный конкурс" на фильмы, сериалы. Тогда победителями стали компании ООО "Украинский продакшн ХАБ" и ООО "КС Продакшн". Раньше их учредители работали на российском рынке и в российских проектах.

Кроме этого, 10 миллионов гривен был выделен телеканал "Дом" на новогоднюю комедию "Санаторий "Незабудка".