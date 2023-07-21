Ткаченко подал заявление об отставке с должности министра

Ткаченко подал заявление об отставке с должности министра
Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке вчера вечером, 20 июля, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", - отметил он.

В соем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский вчера, 20 июля, поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Новости

Популярные темы форума

analytics