"Вагнеровцы", которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в армию РФ – Пентагон
В Пентагоне считают, что наемники "ЧВК Вагнер", которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в российскую армию, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Учитывая то, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что силы "ЧВК Вагнер" продолжают двигаться в этот регион и продолжают, я думаю, консолидироваться там... Мы, безусловно, видим, как силы "Вагнера" реинтегрируются в российскую армию", – сообщила она.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что "вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако пока не несут угрозы для Украины.