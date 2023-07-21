Украина, вероятно, получит F-16 до конца года – Белый дом
США могут передать Украине истребители F-16 до конца этого года. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News, сообщает Украинская правда.
"F-16 поступят в Украину, скорее всего, до конца года. Но мы не считаем, что только F-16 смогут изменить ситуацию (на поле боя – ред.)", – сказал он.
Кирби добавил, что сейчас Украина нуждается в большем количестве артиллерийских снарядов.
Ранее сообщалось, что группа украинских пилотов уже готовится к началу учений на истребителях F-16, которые начнутся в конце лета в Дании