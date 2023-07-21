Украина, вероятно, получит F-16 до конца года – Белый дом

США могут передать Украине истребители F-16 до конца этого года.﻿﻿ Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News, сообщает Украинская правда.

"F-16 поступят в Украину, скорее всего, до конца года. Но мы не считаем, что только F-16 смогут изменить ситуацию (на поле боя – ред.)" , – сказал он.

Кирби добавил, что сейчас Украина нуждается в большем количестве артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что группа украинских пилотов уже готовится﻿ к началу учений на истребителях F-16, которые начнутся в конце лета в Дании