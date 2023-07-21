В Пентагоне рассказали о попытках похищения западного оружия в Украине

В прошлом году Министерство обороны США фиксировало несколько случаев похищения переданного Украине оружия, которое удалось найти и изъять.﻿﻿ Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, сообщает Украинская правда.

В отчете сообщается, что невозможность персонала Пентагона в период с февраля по сентябрь прошлого года посещать места, где использовалось или хранилось предоставленное Украине вооружение, значительно затрудняла способность осуществлять мониторинг. Однако в конце октября США возобновили выездные инспекции украинских складов оружия, чтобы отслеживать, куда идет предоставленная Штатами военная помощь.

Отмечается, что из-за сложности отслеживать предоставленное оружие европейское командование США пыталось смягчить эту проблему, требуя расписки от украинцев, которые они "добросовестно предоставляли".

Управление оборонного сотрудничества с Киевом, говорится в отчете, также обращалось к украинскому правительству с просьбой предоставить отчеты о расходах, потерях и повреждениях оборудования, предоставленного США. Правительство Украины, со своей стороны, "приложило усилия для предотвращения незаконного распространения оборонных материалов, предоставленных США".

В отчете отмечается, что преступным организациям все же удалось похитить некоторое оружие и оборудование, которые США и союзники предоставили Украине.

В документе рассказывается, что в конце июня 2022 года организованная преступная группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону по поддельным документам и похитила оружие – гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов. Впрочем, украинская разведка раскрыла заговор.

Также в июне прошлого года украинские спецслужбы раскрыли сговор торговцев, которые пытались продать оружие и боеприпасы, похищенные с передовой на юге Украины. Кроме того, был разоблачен заговор украинских преступников, выдававших себя за работников гуманитарных организаций, которые похитили бронежилеты на сумму $17 тысяч, говорится в докладе.

В отчете также сообщается, что в августе 2022 года украинские спецслужбы разоблачили группу бойцов добровольческого батальона, которые похитили 60 винтовок и почти 1000 патронов. Оружие они хранили на складе, чтобы, вероятно, продать на "черном рынке". При этом в отчете не уточняется, было ли это оружие предоставлено Украине партнерами.

В отчете Пентагона отмечается, что ракеты и вертолеты легче отслеживать с помощью разведывательных механизмов, однако меньшие предметы, например, приборы ночного видения, контролировать было труднее.