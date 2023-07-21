РФ не готовится использовать ядерное оружие в Украине – директор ЦРУ

В настоящее время Российская Федерация не ведет подготовку к использованию ядерного оружия в Украине.﻿ Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на брифинге, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"ЦРУ не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия в Украине в ближайшие дни и недели" , – заявил Берн во время выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Разговоры в РФ об использовании ядерного оружия

После саммита НАТО в Вильнюсе, на котором была существенно усилена поддержка Украины, российские официальные лица начали снова говорить об использовании ядерного оружия.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предоставление истребителей F-16 будет рассматриваться﻿ Кремлем как "ядерная угроза", поскольку эти самолеты способны нести ядерные боеголовки. В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что усиление поддержки Украины со стороны НАТО может привести﻿ к Третьей мировой.