Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления ВСУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что остается оптимистом относительно перспектив украинского контрнаступления.﻿﻿ Об этом он заявил на форуме по вопросам безопасности в Аспене.﻿, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что оптимистичные оценки относительно контрнаступления Украины Бернс сделал на основе данных разведки, которые он проверил.

По словам директора ЦРУ, Россия страдает от некоторых значительных "структурных недостатков". Эти слабые стороны включают низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди политического и военного руководства, подчеркнул он.