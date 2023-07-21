КНДР угрожает ядерным оружием из-за подлодки США

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что визит атомной подлодки США в Южную Корею может подпадать под юридические условия для применения его страной ядерного оружия, сообщает Укринформ.

"Хочу напомнить американским военным, что постоянное демонстративное размещение элементов стратегических сил США может подпадать под условия использования ядерного оружия, определенные в законе КНДР о политике ядерных сил" , - сказал Кан.

Он подчеркнул, что ядерная доктрина Северной Кореи позволяет применять ядерное оружие в случаях, когда страна подверглась ядерной атаке или если считается, что применение против нее ядерного оружия неизбежно.

"Военные Соединенные Штаты должны осознать, что их ядерные силы вошли в чрезвычайно опасные воды" , - отметил министр.

В Северной Корее в прошлом году был принят закон, фактически позволяющий использование ядерного оружия для превентивного удара, если считать угрозу нападения непосредственной и неотвратимой.

По словам Кана, первое с 1981 года развертывание в Южной Корее атомной подводной лодки США создало наиболее нескрываемую и прямую ядерную угрозу для КНДР.

"Это свидетельствует о том, что сценарий ядерного нападения США на КНДР и его реализация вошли в критическую стадию визуализации и систематизации, а угроза военного столкновения на Корейском полуострове вышла на поверхность как опасная реальность" , - сказал он, добавив, что Соединенные Штаты и Южная Корея вышли за "красную линию".

"Я еще раз серьезно предупреждаю США и группу военных гангстеров "Республики Корея", которые смело заявляют о "конце режима" в нашей стране: любое использование их военной силы против КНДР будет их наихудшим выбором, после которого они не смогут даже думать о своем существовании" , - предостерег глава военного ведомства.

Атомная подлодка ВМС США USS Kentucky с баллистическими ракетами класса "Огайо", способными нести ядерные боеголовки, на борту зашла в главную военно-морскую базу Южной Кореи в городе Пусан во вторник. Его миссия связана с исполнением американской стороной Вашингтонской декларации, подписанной президентами двух государств, согласно которой США обязались защищать своего союзника с использованием всех своих возможностей, включая ядерное оружие.