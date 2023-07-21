Генштаб о наступлении ВСУ: Есть успехи на трех участках

Силы обороны продолжают наступательные операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Лига.net.

На направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Работино, Новодаровка – Приютное имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ: Есть успехи на трех участках на Мелитопольском и Бердянском направлениях – карта
Скриншот: deepstatemap

ВСУ: Есть успехи на трех участках на Мелитопольском и Бердянском направлениях – карта
Скриншот: deepstatemap

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

На направлениях Орехово-Василовка – Прасковьевка, Клещиевка – Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Российские оккупанты пытались безуспешно наступать на Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

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