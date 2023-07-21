Разведка Британии: в ЧВК "Вагнера" погибли до 20 тысяч заключенных
Британская разведка предполагает, что в рядах ППК "Вагнер" в войне против Украины за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 21 июля.
В ближайшие дни группа Вагнера, скорее всего, отпустит последних из заключенных-рекрутов, рассказывает разведка.
Схема набора новобранцев в тюрьмах имела самый большой размах в начале 2023 года, тогда в рамках "Проекта К" на службе было около 40 тысяч человек. Значительное количество заключенных, впрочем, вероятно и дальше останутся в ППК "Вагнер" как контрактники.
"Между тем российский Минобороны взял на себя "вагнеровский" источник вербовки в тюрьмах", - добавляет разведка.
Аналитики отмечают, что завершение этой схемы "Вагнера" – своеобразное "изменение эпохи" в истории ПВК и в российско-украинской войне.
"Солдаты, предоставленные "Проектом К", дали России возможность захватить Бахмут, что являлось одним из ее последних заявленных успехов. Проект помог "Вагнеру" вырасти в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов властям президента Путина. Это также обозначает один из самых кровавых эпизодов в современной истории войн: за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных", – заключает разведка.