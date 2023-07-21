В ВСУ рассказали детали обстрела агропредприятия в Одесской области

Ракетные удары РФ по югу Украины напрямую связаны с зерновым соглашением. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Враг продолжает террор, что, безусловно, связан с зерновым соглашением. Это достаточно предсказуемо" , - сказала она.

Гуменюк напомнила, что ночью враг попал в агропредприятие в Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна, а именно ангары с его хранением, и предприятия, где хранится сельскохозяйственная техника.

"Враг атаковал ракетами типа "Калибр", выведя на дежурство ракетоноситель среди ночи, и направил ракеты очень сложным курсом с использованием особенности рельефа, водоема Черное море" , - проинформировала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что высота полета ракет была очень низкой, что усложнило их обнаружение, и поэтому почти одновременно с сигналом воздушной тревоги произошло попадание.

"Коварство врага в том, что удар был направлен в две волны: сначала две ракеты, потом, фактически, когда началась работа спасателей, был нанесен повторный удар с использованием такой же тактики" , - рассказала Гуменюк.

По словам спикера, вполне вероятно, что российские войска испытывают новую тактику, "примеряясь к следующим атакам, потому что, разумеется, они на этом не остановятся".