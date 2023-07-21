Выборы в Британии: текущая ситуация у Консервативной и Лейбористской партий

Правящая Консервативная партия Великобритании потерпела сокрушительное поражение в борьбе за два безопасных места в парламенте, и едва избежала поражения в третьем конкурсе. Партия действующего премьера Риши Сунака лишились ранее твердых позиций в округе Selby & Ainsty в северной Англии. В то же время им удалось удержать прежнее место Бориса Джонсона. Но получили значительный удар после того, как либерал-демократы потеряли свое большинство в 19 000 голосов в избирательном округе Somerton & Frome, со ссылкой на The Times, сообщает Зеркало недели.

Лейбористы надеялись одержать верх в округах Аксбридж и Саут-Руслип, которые бывший премьер-министр удерживал с большинством в 7210 голосов в 2019 году, но кандидату от Тори Стиву Таквеллу удалось сохранить их для Риши Сунака.

Победа консерваторов означает, что Сунак лишился перспективы стать первым премьер-министром с 1968 года, проигравшим в трех промежуточных выборах в один день.

Таквелл, опередивший своего конкурента от Лейбористской партии Дэнни Билза на 495 голосов, обвинил экологическую политику мэра Лондона по расширению зоны с низким уровнем выбросов в том, что лейбористы не смогли получить места.

Кандидат от Лейбористской партии Кейр Махер получил место с большинством более 4000 голосов, тем самым отменив большинство, которое имели консерваторы на последних всеобщих выборах.

Перед оглашением результатов лейбористы заявили, что это самое широкое большинство, которое партия упразднила на довыборах со времен Второй мировой войны.

Консерваторы VS Лейбористы

Консервативная и лейбористская партии являются двумя основными в Великобритании.

Консерваторы исторически выступали за протекционизм (ограничение импорта из других стран), но впоследствии приняли либеральную экономическую политику в пользу свободных рынков. Партия имеет разные подходы к Европейскому Союзу (ЕС), с евроскептическими фракциями внутри. В оборонной политике предпочитает сильный военный потенциал, включая независимую программу ядерного оружия и приверженность членству в НАТО.

С 1920-х годов главным соперником консерваторов стала Лейбористская партия, а политическое соперничество консерваторов и лейбористов сформировало современную британскую политику последнего столетия. Лейбористы находятся в левоцентристской части политического спектра. Вырос из профсоюзного движения и социалистических партий 19 века.