В Запорожской области из-за ночного обстрела погибли 4 человека - ОВА

В результате обстрела объекта инфраструктуры в Запорожской области погибли четыре человека, еще два человека получили ранения. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает Украинская правда.

"В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника в возрасте 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение" , – сообщил он.

Всего за минувшие сутки враг совершил 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

63 артиллерийских обстрелов подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривне, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села. Кроме этого зафиксировано 10 ударов из РСЗО по Новодаровке, 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.