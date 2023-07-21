Китайские хакеры сломали электронные ящики топ-дипломатов США

Связанные с Китаем хакеры сломали аккаунт электронной почты посла США в Китае и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии в рамках недавней целенаправленной кампании по сбору разведданных, сообщает Европейская правда.

Как пишет The Wall Street Journal, хакеры получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии Даниэля Критенбринка. Эти два дипломата являются двумя высшими должностными лицами Государственного департамента, попавшими в шпионскую кампанию, раскрытую на прошлой неделе, отметил один из источников издания.

Критенбринк сопровождал госсекретаря Энтони Блинкена в его поездке в Китай месяц назад. Критенбринк, Бернс и Блинкен посетили встречи с высокопоставленными чиновниками Китая и китайским лидером Си Цзиньпином. Перед переговорами на высоком уровне в Пекине Критенбринк возглавил поездку менее высокопоставленных чиновников в Китай.

Учетная запись электронной почты министра торговли Джины Раймондо также была сломана в результате атаки, заявили ранее официальные лица США.

Считается, что хакеры скомпрометировали по меньшей мере сотни тысяч отдельных электронных писем правительства США, по словам людей, осведомленных о ситуации.

Несмотря на то, что ящики Бернса и Критенбринка содержали несекретные электронные письма, хакеры могли получить информацию о планах США относительно недавней серии визитов в Китай, а также о внутренних переговорах о политике США в отношении своего соперника.

Оценка количества отдельных электронных писем, к которым хакеры получили доступ, примерно и может возрасти, отметили источники.