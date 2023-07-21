В Армении назвали условие для признания Карабаха частью Азербайджана

Армения готова признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана при определенных условиях, прежде всего — связанных с безопасностью﻿. Об этом заявил 2 министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что армянская сторона "верна продолжению своих усилий по нормализации отношений и открытию новой эры мира в нашем регионе".

"Мы убеждены, что крепкий мир в регионе возможен, и это возможно, если стороны продемонстрируют максимальную готовность устранить первопричины конфликта. В связи с этим ключевым является вопрос прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха" , — сказал Мирзоян.

"Как недавно заявил премьер-министр Республики Армения, мы готовы признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включающую Нагорный Карабах, но с пониманием того, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках международного механизма, через диалог Степанакерт" , — добавил он.

В то же время, подчеркнул министр, уважение к территориальной целостности Азербайджана "не должно и не может быть неправильно истолковано и использовано как разрешение на этнические чистки в Нагорном Карабахе".