Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях – Наев
Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на территорию Украины через границу в Черниговской и Сумской областях. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Лига.net.
"В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", – заявил Наев.
Он добавил, что Россия не оставляет попыток найти слабые места в украинской обороне на Черниговском и Сумском направлениях.
Силы обороны увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений и устанавливает дополнительные камеры наблюдения.