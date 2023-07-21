Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях – Наев

Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях – Наев
Фото: скриншот видео

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на территорию Украины через границу в Черниговской и Сумской областях. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Лига.net.

"В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", – заявил Наев.

Он добавил, что Россия не оставляет попыток найти слабые места в украинской обороне на Черниговском и Сумском направлениях. 

Силы обороны увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений и устанавливает дополнительные камеры наблюдения.

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