Игнат объяснил, какие цели может сбивать F-16

Американский истребитель F-16 может защитить украинское небо от российской авиации. Этот самолет также сбивает ракеты и дроны врага.﻿ Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Спикер отметил, что истребитель F-16, который, вероятно, может получить Украина, имеет возможность сбивать крылатые ракеты, дроны и вражескую авиацию. Однако этот самолет не может защищать от баллистического вооружения.

"Он может прикрыть небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет, то есть приблизить процент сбивания к 100, сейчас мы имеем 70-80% - это при сильных российских атаках, с F-16 этот показатель может увеличиться до максимального. И плюс, это позволит нам более дешевые ракеты применять. Ведь назначение большого ПВО достаточно серьезное" , - сказал Игнат.

Он добавил, что зенитные ракетные системы должны защитить украинское небо от российской авиации, чтобы контролировать воздушное пространство и защитить крупные города, объекты, которые являются стратегическими для государства.