Ryanair представил план восстановления украинской авиаотрасли

Главный исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири представил основной инвестиционный план восстановления украинской авиационной отрасли объемом в 3 миллиарда долларов. Об этом рассказали в Министерстве восстановления, сообщает ЛигаБизнес.

Инвестиционный план включает базирование до 30 новых самолетов Boeing 737 MAX стоимостью свыше 3 миллиардов долларов США в 3 основных аэропортах Украины.

Таким образом украинские граждане смогут иметь доступ к самым низким ценам на авиабилеты в Европе.

Также план предусматривает возвращение в Украину авиакомпании по низким тарифам в течение 8 недель после восстановления воздушного пространства. Это позволит выполнять 600 рейсов еженедельно из главных аэропортов Украины.

"Ryanair была второй по величине авиакомпанией в Украине до незаконного российского вторжения в феврале 2022 года. После того, как это вторжение будет успешно отбито, и небо над Украиной опять откроется, Ryanair вернется в Украину, соединив основные аэропорты Украины со свыше 20 столицами ЕС, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы отстроить украинскую авиацию, промышленность и экономику" , - отметил главный исполнительный директор Ryanair Group Майкл О'Лири.

Кроме того, Ryanair хотела бы открыть ежедневные внутренние рейсы между Киевом, Львовом и Одессой, как только эти аэропорты смогут их обслуживать.

В целом, в течение первых 12 месяцев после возвращения Ryanair готова предложить свыше 5 миллионов мест в и из Украины и в пределах страны.