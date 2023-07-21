В России школьники будут изучать "боевое применение дронов"

В школах России с 1 сентября будут изучать "основы боевого применения беспилотников" в рамках курса начальной военной подготовки, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артем Шейкин.

По его словам, такое предложение было направлено министру обороны России. Предложение рассмотрели и поддержали, в том числе в Минобразования РФ.

В ответе Минобороны РФ говорится, что в рамках программы предусмотрено "изучение видов, назначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА врага".