Флот РФ на учениях отработал морскую блокаду Украины

Российский Черноморский флот провел учения по изоляции северо-западной части Черного моря﻿. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ, сообщает Деловая столица.

В частности, сообщается об учебно-боевых стрельбах противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Черного моря.

"Также в ходе совместного обучения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мер по задержанию судна-нарушителя" , – говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что действие Черноморской зерновой инициативы остановлено. По его словам, "Россия немедленно вернется к "зерновому соглашению", как только его договоренности будут выполнены".

Также Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном российскими государственными пропагандистскими ресурсами.