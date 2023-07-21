На ЗАЭС отказываются запускать блок №4 по приказу оккупантов – Энергоатом
Украинский персонал Запорожской АЭС отказывается выполнять приказ нелегитимного руководства станции по запуску блока №4. Об этом заявили в НАЭК "Энергоатом", сообщает Лига.Бизнес.
"Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, отказавшихся подписать фейковые контракты с Росатомом, запустить четвертый энергоблок. Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, являющийся прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулирования Украины (ГИЯР)", – говорится в сообщении.
В течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. В настоящее время оперативный персонал, который завезли из РФ, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта, отмечает Энергоатом.
"Черничук пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с Росатомом и которым был заблокирован доступ на станцию. Ответственный украинский персонал осознает, что нарушение условий лицензии ГИЯРУ приведет к потере персональных лицензий после деоккупации", – добавили в Энергоатоме.