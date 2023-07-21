Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.﻿ Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу, 21 июля, сообщает Новое время.

"Об увольнении В.Пристайко с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO)" , — говорится в документе.

На прошлой неделе экс-глава МИД и посол Украины в Британии Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Украины Владимира Зеленского в ответ на обвинения министра обороны Британии Бена Уоллеса в «недостаточной благодарности» за военную помощь.

Пристайко был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. В мае 2019, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, назначен заместителем главы Администрации президента, а 25 июня, после реорганизации администрации, переведен на должность заместителя руководителя Офиса президента. Также он занимал должность главы миссии Украины при Организации Североатлантического договора.