Россияне за сутки обстреляли девять областей Украины – сводки ОВА

Российская армия за сутки совершила обстрелы девяти областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 21 июля, сообщает Укринформ.

В Черниговской области враг за сутки совершил семь обстрелов, раздались 49 взрывов. Из артиллерии и минометов россияне избивали по Новгород-Северскому району. Разрушен мост в пограничном, повреждена башня сотовой связи.

В Сумской области ночью и утром войска РФ совершили шесть обстрелов, зафиксировано 19 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Хотинской, Белопольской, Краснопольской Юнаковской, Эсманской общин. Вчера в течение дня россияне совершили 32 обстрела пограничья. Зафиксировано 209 взрывов.

Обстрелы потерпели Новослободская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Великописаревская, Путивльская и Хотинская общины. По Краснопольской общине россияне со своей территории вели минометные обстрелы и обстрелы из артиллерии. Кроме того, враг нанес авиаудар. Повреждены помещения агрофирмы. В Великописаревской общине зафиксировано 8 артиллерийских взрывов. Повреждена линия электропередач.

За минувшие сутки российская армия 80 раз ударила по 20 населенным пунктам Запорожской области. 63 артиллерийских обстрела подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Волшебное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села.

Кроме этого, зафиксировано 10 ударов с РСЗО по Новодаровке, шесть авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому. В результате удара по сельскохозяйственному предприятию в Пологовском районе погибли четверо работников в возрасте 29, 30, 33 и 43 лет. Еще два человека ранены. Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

В Харьковской области ночью враг обстрелял Новоосиново Купянского района. Получила легкие ранения 56-летняя женщина. Поврежден частный жилой дом. В результате обстрела из РСЗО Чернещины Изюмского района повреждены три дома, гараж и хозяйственные постройки, произошли пожары. Около 23:10 Волчанск Чугуевского района был обстрелян из минометов, повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. В Покаляном Чугуевского района в результате обстрела из РСЗО поврежден частный жилой дом.

Около 12:40 захватчики из артиллерии избивали по Купянску. Повреждены шесть частных домов. В 23:50 Купянск был обстрелян второй раз, поврежден частный дом.

На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии избивал по Удам, Одноробовке Богодуховского района, Казачьей Лопане Харьковского района, Старице, Волчанске и Бударках Чугуевского района.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки россиян юго-западнее Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Западная, Фиголовка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополя.

В результате обстрела из танка Казачьей Лопани Харьковского района погиб мужчина в возрасте 60 лет. Поврежден частный дом и гараж. В результате артиллерийских обстрелов Петровки Богодуховского района ранения получили двое мужчин в возрасте 69 и 52 лет, поврежден многоквартирный дом.

В селе Верхний Байрак Изюмского района на собственном подворье на неизвестном взрывном предмете взорвался 48-летний мужчина.

В Луганской области в сутки российские военные совершили 99 обстрелов, выпустили 458 снарядов.

В Донецкой области россияне совершили 19 обстрелов, применив БПЛА Shahed, РСЗО «Град» и «Ураган», артиллерию, танки, минометы. Под огнем находились Авдеевка, Горняк, Николаевка, Разлив, Предтечино, Богоявленко, Южное, Дружба, Ивановское, Клещиевка, Константиновка. Повреждены 27 жилых домов, три автомобиля, газопровод, ЛЭП, хозяйственное сооружение. На Донетчине за сутки два человека погибли и двое получили ранения.

В Николаевской области с утра враг из артиллерии вел обстрелы вдоль побережья Очакова. Также утром войска РФ наносили артиллерийские удары по Очакову. Вспыхнул пожар в здании социальной инфраструктуры. Вчера в течение дня враг вел артиллерийские обстрелы Очакова. Также вчера артиллерийские обстрелы получили Куцурубская община, повреждены жилые дома.

По Одесской области на рассвете россияне выпустили крылатые ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который вывели ночью в Черное море. Есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны.

В Херсонской области за сутки захватчики произвели 45 обстрелов (выпустили 243 снаряда), из них по Херсону – 5 обстрелов (20 снарядов). Россияне попали в районы 17 населенных пунктов. В селе Днепровское Белозерское общество из-за обстрела значительных разрушений потерпели школа и дома. Атаковали русские из артиллерии дом культуры в Золотой Балке Новоалександровской общины. В здании повреждена крыша. Жертв и раненых среди жителей Херсона за сутки нет.