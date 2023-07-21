Генштаб: новомобилизованные россияне отказываются воевать в Украине

Новомобилизованные российские захватчики отказываются ехать воевать в Украину. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Все чаще наблюдаем, что, особенно новомобилизованные, российские захватчики отказываются ехать воевать в Украину. Так, в частности, в населенном пункте Мулине Нижегородской области РФ российские военнослужащие, прибывшие из Лепеньского полигона Республики Беларусь, отказываются от участия в захватнической войне в Украине" , - сказал он.

По его словам, значительная часть этих военных не желают ехать в Украину и обсуждают между собой возможные варианты избегания выезда.

"Зафиксированы нередкие случаи самовольного ухода из части, при этом командование террористов проводит информационно-разъяснительную работу с личным составом о привлечении их к уголовной ответственности за дезертирство" , – отметил спикер.

В то же время, он рассказал, что российским военнослужащим приводили примеры, что за дезертирство было наложено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.