Минобороны приняло на вооружение 28 моделей украинских дронов

Министерство обороны в период с 22 февраля 2022 приняло на вооружение или в эксплуатацию 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства, сообщает Укринформ.

Среди этих БпЛА, в том числе 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых три самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. Общее количество поставленных в Вооруженные силы Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц, говорится в сообщении.

Развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности разведывательных, ударных дронов, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов является приоритетом для Минобороны, подчеркнули в МО и подчеркнули, что поэтому оборонное ведомство осенью 2022 существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей. В результате срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно 2 лет до 3-5 недель.

Снабжение БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растет в геометрической прогрессии. С рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство 10 моделей БпЛА разных типов, наименования и объемы не раскрываются из соображений безопасности. Объемы поставки определены на основании необходимости, сформированной Генеральным штабом ВСУ, отметили в Минобороны.

Как заявили в министерстве, согласно бюджетным предписаниям запрещено заключать контракты на несуществующие серийные модели. Закупка может производиться исключительно на основании потребности от Генштаба ВСУ, которая формируется только относительно реально существующих средств.

Кроме того, по состоянию на 20 июля 2023 г. в Министерство обороны поступило два предложения от предприятий, входивших в состав бывшего концерна "Укроборонпром" (после реорганизации - АО "Украинская оборонная промышленность"). В частности, в 2023 году с предприятием концерна заключен государственный контракт на закупку разведывательного дрона, говорится в сообщении.

Также сейчас завершены испытания единого дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". Осуществляется процедура допуска к эксплуатации. После завершения процедуры допуска к эксплуатации и определения Генеральным штабом потребности в указанном беспилотном авиационном комплексе будет приниматься решение о его закупке для ВСУ, подчеркнули в Министерстве обороны.