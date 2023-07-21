Украинский ВПК уже производит средства для защиты портов – Данилов

Украинский ВПК уже производит средства, которые позволят усилить защиту портовой инфраструктуры от российских атак.﻿ Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется РФ. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры - ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты.

Наш ВПК производит уже такую защиту. В ближайшее время, я думаю, это (защита портовой инфраструктуры - ред.) будет усилена" , – сказал он.

В то же время Данилов добавил, что это не гарантирует защиты на "сто процентов" от атак России.

Напомним, Россия 17 июля заявила﻿ об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые отважатся на продолжение инициативы без участия РФ. Сразу после этого РФ усилила удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре.

В ISW считают, что РФ пытается﻿ создать ощущение неотложности своего возвращения к Черноморской зерновой инициативе.