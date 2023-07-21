Один из крупнейших импортеров пшеницы в мире — Египет — раскритиковал Россию за выход из зерновой сделки. Об этом заявил министр поставок Египта Али аль-Мусейлехи, сообщает Новое время.

Также в египте заявили, что продолжат покупать украинское зерно через альтернативные маршруты.

"Мы недовольны выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна" , — заявил египетский чиновник.

Он призвал Россию пересмотреть свою позицию.

Отмечается, что экономика Египта пострадала из-за роста цен на зерно, к которому привело российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

После того как Россия объявила о выходе из зерновой сделки цены на зерно поползли вверх.

После начала полномасштабной войны Египет вынужденно приостановил импорт украинской пшеницы, но зерновая инициатива позволила возобновить закупки с декабря 2022 года.

Внутреннее потребление пшеницы в Египте составляет около 25 млн тонн в год. При этом сама страна производит около 12 млн тонн, остальные объемы стране приходится импортировать.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты. За два дня до этого Москва официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.