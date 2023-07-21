38,4% предприятий ожидает рост оборотов в этом году - исследование

Центр развития инноваций, Офис развития предпринимательства и экспортанациональный проект Дия.Бизнес, стратегическое агентство Advanter Group провели двенадцатую волну исследований бизнеса в Украине и представили ключевые результаты за июнь 2023 года, сообщает ЛигаБизнес.

1. Работа предприятий

Согласно результатам опроса владельцев и руководителей бизнеса, за первые 5 месяцев 2023 года средневзвешенный объем работ составляет 71,6% от планового показателя, то есть бизнес в среднем фактически не достигает запланированных результатов.

Однако 18,9% оценивают свои результаты как таковые, которые полностью отвечают (18,9%), превысили (6,5%) или существенно превысили ожидания (1,9%).









2. Какие перспективы видит бизнес в 2023 году

Относительно прогноза оборотов бизнеса на 2023 год (сравнительно с 2022 годом) исследования показывает, что ожидания остались почти на таком же уровне, что и в 2022 году. В то же время 38,4% опрошенных прогнозирует рост оборотов бизнеса в 2023 году.









Часть тех, кто прогнозирует остановку бизнеса или падение оборота, имеет тенденцию к росту. Не видят перспектив 24,3% предприятий (указали, что бизнес не будет работать или работать на уровне до 50% от оборотов предыдущего года).

3. Участие в процессах восстановления

81% представителей бизнеса хочет приобщиться к обсуждению, планированию и выбору проектов восстановления на местном, областном и государственном уровнях.

Также представители бизнеса выбирали, на каких этапах процесса восстановления им было бы наиболее интересно приобщиться.

В собственной общине это фиксация убытков, контроль на этапе строительства, контроль во время проектных работ или выбора проектировщиков и общественное обсуждение проектов.

На областном уровне респонденты желают приобщиться к контролю закупок в Prozorro, участвовать в планировании и в общих чертах контролировать реализацию проектов восстановления.

4. Взаимодействие бизнеса с органами власти

Согласно полученным ответам одной из основных проблем недостаточного взаимодействия бизнеса с представителями ОГА (ОВА) есть малая осведомленность о программах из поддержки предпринимательства в территориальном обществе или регионе - 79,7% опрошенных не берут участие и не знают ни об одной программе из поддержки.

Только 2,9% приобщаются к программам поддержки и уже получили практический результат.

Представители/нцы бизнеса больше всего выделяют и желают получать такую помощь от ТГ или ОДА (ОВА):

поддержку от территориальных общин в виде дополнительного финансирования (грантовая помощь, ваучеры) - 50,9%

информационную поддержку - 43,4%

льготы в уплату местных налогов и собраний - 41,2%

консультативную помощь - 34,7%

снижение платы за аренду коммунального имущества - 30,2%

22,6% опрошенных желают получать поддержку в поиске наемных работников, тогда как 20,0% выразили желание проходить тренинги и семинары. Только 7,4% выразили потребность в помощи из релокацией бизнеса.

Итоги

Согласно проведенному исследованию, можно утверждать, что большая доля бизнеса не достигает ожидаемых результатов в 2023 году, но имеет оптимистичные настроения.

Сверх 80% хотят привлекаться к обсуждениям и влиянию на принятие решений относительно восстановления как на местном, так и на государственном уровнях с помощью разных инструментов взаимодействия, в частности е-голосувань и е-опитувань.

Также бизнес определяет и формирует важность общественного контроля и активизации граждан через приглашение к участию в восстановлении.

Сейчас одной из основных проблем недостаточного взаимодействия бизнеса с представителями государства есть малая осведомленность о программах поддержки предпринимательства в территориальной общине или регионе, хотя те, кто имел такое взаимодействие, отмечают позитивное влияние на деятельность их бизнеса.