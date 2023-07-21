РФ рассматривает атаку в Черном море, чтобы обвинить Украину – ЦРУ
Россия рассматривает проведение атаки против судоходства в Черном море, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на Форуме по безопасности в Аспене, сообщает Лига.net.
"[Россияне] рассматривают способы, которыми они могут атаковать судоходство в Черном море, а затем обвинять, пытаться обвинить в этом украинцев", – сказал он.
Он отметил, что ЦРУ видит "некоторые очень тревожные" признаки того, что россияне рассматривают проведение видов операций под "ложным флагом".
Подобные операции РФ уже фиксировались в преддверии широкомасштабной войны, заметил Бернс.
Ранее директор Центрального разведывательного управления США заявил, что остается оптимистом по поводу перспектив украинского контрнаступления.