Укрэнерго зафиксировало снижение потребления электроэнергии

В четверг, 20 июля, из-за снижения температуры максимальная отметка потребления электроэнергии в вечерние часы уменьшилась на 7%. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Вчера вечером жара временно отступила, что сразу повлияло на уменьшение использования кондиционеров. Максимальная отметка потребления электричества в вечерние часы на 7% снизилась по отношению к аналогичному показателю предыдущего дня. Однако, максимум потребления все еще приходится на вечерние часы, когда солнечные электростанции уже не работают" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что после массированных ракетных и дроновых ударов россиян все тепловые и часть гидроэлектростанций получили значительные повреждения и активно проводят ремонты, где это возможно, чтобы восстановиться до зимы. Кроме того, в плановом ремонте находятся несколько атомных энергоблоков.

"Учитывая ограниченные возможности энергосистемы покрывать значительное потребление в вечерние часы, необходимо экономно пользоваться электроэнергией" , - подчеркнули в Укрэнерго.

В четверг вышел в ремонт энергоблок одной из атомных электростанций. Это уменьшило доступные мощности в энергосистеме для покрытия потребления в течение суток. Увеличено производство электроэнергии на тепловых электростанциях, количество которых существенно ограничено. Ведь идет значительная ремонтная кампания для того, чтобы максимально возможно восстановиться к новому отопительному сезону, когда потребность в электроэнергии будет значительно выше.

Сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии в вечерние дефицитные часы с 17:00 до 23:00 мощностью до 340 МВт. Экспорт отсутствует.