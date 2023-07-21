Кабмин решил национализировать "Сенс Банк" за 1 грн – нардеп

Кабинет министров принял предложение Национального банка об участии государства в выводе с рынка системно важного банка АО "Сенс Банк". Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Лига.Финансы.

Это решение означает, что Министерство финансов выкупит 100% акций Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 грн.

Раньше владельцами "Сенс Банка" были подсанкционные россияне Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%).

20 июля Национальный банк решил﻿ вывести банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил национализировать его.

С 21 июля в "Сенс Банке" заработала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Ожидается, что она продлится только до конца выходных, и уже с понедельника он станет государственным.

В конце мая Верховная Рада приняла изменения в закон о банках, обязывающие НБУ вывести с рынка системно важный банк, если к любому владельцу существенного участия этого учреждения применены санкции. В Украине такой банк один – Sense.

Процедура вывода банка с рынка прописана в законе о гарантировании вкладов. Она предполагает, что первый шаг делает Национальный банк, приняв соответствующее решение. После этого не позднее следующего дня Кабинет министров рассматривает предложение НБУ и решает – принимает участие государство в выводе банка с рынка или нет.

"Сенс Банк" – крупнейший национализированный банк в Украине со времен ПриватБанка, суды вокруг его национализации до сих пор продолжаются. Компания ABH Holdings SA, которая была номинальным держателем акций Сенс Банка, также собирается судиться с Украиной через национализацию.