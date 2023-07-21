Новая стратегия: McDonald's начал открывать придорожные рестораны

McDonald's 21 июля открыл в Украине первый загородный придорожный ресторан возле села Глубочица в Житомирской области на 127-м километре трассы Киев — Чоп. Это часть новой стратегии развития сети, сообщает Новое время.

Юлия Бадритдинова, генеральный директор компании в Украине, Чехии и Словакии, отметила, что заведения на трассах является частью стратегии развития в Украине и давней практикой в мире. По ее словам, открытие этого заведения было запланировано еще до полномасштабного вторжения.

Новый McDonald's находится рядом с автозаправкой WOG и стал одним из крупнейших в Украине. Его площадь — более 500 кв. м, он имеет 133 мест для посетителей в зале и еще 116 — на террасе.

"Компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые, в частности, создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только крупных городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 Киев-Чоп — важный сигнал для бизнеса: восстановление и развитие возможны даже несмотря на войну" , — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Возле ресторана выделена территория для парковки больших автобусов. Кроме традиционного сервиса, в зале ресторана также установлена микроволновая печь для посетителей с младенцами, чтобы они могли при необходимости разогреть детское питание.

Заведение будет работать с 07:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

Вместе с только что открытым заведением в Украине уже работают более 90 ресторанов McDonald's.