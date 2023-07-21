Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1А5

Правительство Германии передало Украине очередную партию военной помощи для защиты от агрессии России. Это следует из обновленного списка на сайте федерального правительства, сообщает Укринформ.

Так, в новой партии 10 танков Leopard 1А5, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, БМП Marder и инженерная бронированная машина Dachs.

Также среди новой военной помощи 1 305 снарядов 155-мм калибра, 2 064 дымовых боеприпаса 155-мм калибра, одна мостовая система и 12 прицепов, 4 автомобиля для патрулирования границы, 10 наземных смотровых радаров, 16 грузовиков Ze00, а также 16 грузовиков Zetros.

В целом правительство Германии одобрило передачу Украине 178 танков Leopard 1А5.