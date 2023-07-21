В США назвали вероятный путь вывоза украинского зерна

США будут работать с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы помочь вывезти зерно из Украины. Вероятнее всего сухопутные пути. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

"Мы это уже делали, в том числе и к зерновому соглашению" , – сказал Кирби.

По его словам, это не так эффективно, как морем и таким путем "не вывезешь так много зерна".

"Мы это понимаем, но не оставим попытки" , – заверил представитель Белого дома.

По его словам, выгодным это соглашение было для всех, включая российских фермеров. Вместе с тем она была чрезвычайно полезна для развивающихся стран, имеющих проблемы с продовольствием. И эти проблемы сейчас будут только усугубляться везде на Глобальном Юге: в Азии, Африке, Латинской Америке, говорит Джон Кирби.