Сколько полицейский перешли на сторону врага в начале войны - МВД

В начале полномасштабного вторжения России было уволено около 3,5 тысячи правоохранителей. Около 250 из них перешли на сторону врага. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина.

Как рассказал Клименко, правоохранители, которые остались на временно оккупированных территориях, несанкционированно покинули территорию Украины или перешли на сторону врага - были уволены. Речь идет об около 3,5 тысячи человек из 130 тысяч личного состава.

"Но мы учитывали то, что часть из этих людей выехала в первый день или в первые два-три дня за границу или на Западную Украину несакционированно. Мы таких людей уволили. Они входят в эти 3,5 тысячи. Часть людей имела родственников тяжелобольных на этой территории. Они отказались выходить из этих территорий. Часть из них написали рапорты на увольнение и были в тот же день уволены. И единицы, которые остались и сотрудничали с врагом" , - пояснил Клименко.

По словам министра, около 250 человек согласились сотрудничать с российскими силами. В то же время они не занимали руководящих должностей ранее, а перешли на сторону врага, чтобы стать немножко "выше".