Оккупанты установили рекорд по обстрелам на Лимано-Купянском направлении – ВСУ

За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции украинских войск из артиллерии рекордное количество раз. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

"На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу, вести наступательные действия, рекордно 908 раз обстрелял наши позиции всеми типами и калибрами артиллерии, совершил 11 авианалетов" , – сообщил Череватый.

Он добавил, что на данный момент произошло 29 боестолкновений, в ходе которых уничтожено 76 оккупантов, 158 получили ранения.

Украинские войска за сутки на Лимано-Купянском направлении уничтожили два танка, САУ "Мста", два миномета, гаубицу, два беспилотника и полевой склад с боеприпасами.