Гиркина-Стрелкова задержали по наводке бывшего вагнеровца – росСМИ
Российские СМИ сообщают, что силовики задержали активного сторонника войны против Украины и международного преступника Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин), который стал известен после 2014 года.
В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.
Сообщается, что силовики забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.
По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего наемника группы "Вагнер".
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