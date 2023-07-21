Гиркина-Стрелкова задержали по наводке бывшего вагнеровца – росСМИ

Российские СМИ сообщают﻿, что силовики задержали активного сторонника войны против Украины и международного преступника Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин), который стал известен после 2014 года.

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.

Сообщается, что силовики забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего наемника группы "Вагнер".

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