Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию

НЭК "Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина – Словакия стартует сегодня, сообщает Лига.Бизнес.

На аукционе участникам будет предложено 200 МВт с датой поставки 23 июля, с 09:00 до 14:00.

"Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах" , – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, определяющее порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем. 12 июля НКРЭКУ согласовала это соглашение, что открыло возможность для экспорта электроэнергии в Словакию.

Украинская электроэнергия будет экспортироваться только тогда, когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии, отмечает "Укрэнерго".

Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций самое большое. В дефицитные часы остается необходимость импорта электроэнергии.

Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта – 1200 МВт. Продолжается работа по увеличению этих объемов.